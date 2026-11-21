На Северном речном вокзале открылся первый в сезоне столичный каток площадью около 9 тысяч квадратных метров. За несколько дней его посетили почти тысяча человек. Для гостей подготовили теплые павильоны, кафе, прокат коньков и развлекательную программу: по выходным здесь будут проходить ледовые шоу, спектакли и мастер-классы.

В ближайшее время откроются и другие популярные ледовые площадки: на ВДНХ, в ГУМе и Парке Горького. Всего этой зимой в Москве начнут работу более 30 крупных катков под открытым небом.

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