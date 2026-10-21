Песков заявил, что разговор Путина и Уиткоффа будет серьезным и длительным

Разговор Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа будет серьезным и длительным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча проходит в Санкт-Петербурге.

Стив Уиткофф сообщил о продвижении в переговорах, прошедших в Осло, и выразил надежду на успешное завершение украинского конфликта. Также стороны намерены обсудить дальнейшие шаги по переговорам в формате Россия – Украина – США и перспективы развития двусторонних экономических отношений.

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