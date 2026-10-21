В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 октября

Наиболее плотное движение 21 октября наблюдается на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Ленинградского до Новорижского шоссе. Об этом рассказала ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне 2-го километра МКАД, на Савеловской и Рижской эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд затруднения могут быть на радиальных трассах по направлению в область.

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