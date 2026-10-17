Станция столичного метро "Сосенки" улучшит транспортную доступность района

Станция "Сосенки" Троицкой линии метро улучшит транспортную доступность района. Сейчас на объекте возводят стены, перекрытия, колонны и другие железобетонные конструкции, формируя основной несущий каркас станционного комплекса.

После открытия станции жители смогут сократить время поездок и упростить пересадки на общественный транспорт. Урбанист Мари Чичагова отметила, что автомобилисты смогут оставлять машины у метро и продолжать путь в центр, снижая нагрузку на дороги.

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