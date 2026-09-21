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21 сентября, 23:30

Происшествия

В Щелкове локализовали возгорание мусора на площади 9,5 тыс "квадратов"

В Щелкове локализовали возгорание мусора на площади 9,5 тыс "квадратов"

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Площадь пожара в Щелкове увеличилась до 7 тысяч "квадратов"

Пожар произошел в промзоне подмосковного Щелкова

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Спасатели больше 7 часов борются с крупным пожаром в подмосковном Щелкове: на сортировочной станции горит мусор на площади 9,5 тысячи квадратных метров. На месте работают несколько десятков пожарных расчетов и тяжелая техника, к настоящему моменту возгорание удалось локализовать.

Информации о пострадавших не поступало. Экологи следят за качеством воздуха, замеры показали, что предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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