В Щелкове локализовали возгорание мусора на площади 9,5 тыс "квадратов"

Спасатели больше 7 часов борются с крупным пожаром в подмосковном Щелкове: на сортировочной станции горит мусор на площади 9,5 тысячи квадратных метров. На месте работают несколько десятков пожарных расчетов и тяжелая техника, к настоящему моменту возгорание удалось локализовать.

Информации о пострадавших не поступало. Экологи следят за качеством воздуха, замеры показали, что предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены.

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