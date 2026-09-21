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21 сентября, 15:30

Происшествия

Виновника аварии с двумя погибшими на МКАД задержали

Виновника аварии с двумя погибшими на МКАД задержали

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Виновника аварии на 104-м километре МКАД, в результате которой погибли два человека и один пострадал, задержали. По предварительным данным, мужчина был пьян.

Он ехал по обочине и врезался в восемь автомобилей, стоявших в очереди на заправку. Следователи намерены привлечь его к уголовной ответственности. По озвученной прокурорами статье ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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