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21 сентября, 09:30

Общество

Ракова рассказала об эффективности столичного проекта "Ранняя помощь"

Ракова рассказала об эффективности столичного проекта "Ранняя помощь"

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Почти все 260 выпускников столичного проекта "Ранняя помощь" смогут пойти в детские сады. Об эффективности программы рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект поддерживает детей до трех лет, которым требуется особое внимание. В их числе малыши, родившиеся раньше срока с низкой массой тела, а также дети, перенесшие критические состояния при рождении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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