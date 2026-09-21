Ракова рассказала об эффективности столичного проекта "Ранняя помощь"

Почти все 260 выпускников столичного проекта "Ранняя помощь" смогут пойти в детские сады. Об эффективности программы рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект поддерживает детей до трех лет, которым требуется особое внимание. В их числе малыши, родившиеся раньше срока с низкой массой тела, а также дети, перенесшие критические состояния при рождении.

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