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21 сентября, 08:30

Общество

Многодетные семьи в России могут подать заявление на ежегодную выплату до 30 сентября

Многодетные семьи в России могут подать заявление на ежегодную выплату до 30 сентября

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Многодетные семьи могут подать заявление на ежегодную семейную выплату до 30 сентября. По программе государство пересчитывает уплаченный НДФЛ по льготной ставке 6% и возвращает разницу. В среднем размер выплаты составляет около 30 тысяч рублей на семью.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление через портал "Госуслуг". Специалисты советуют обратиться за выплатой даже тем семьям, которые не уверены, соответствуют ли они условиям программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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