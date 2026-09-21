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21 сентября, 07:30

Общество

Эксперты рынка недвижимости посоветовали продавать старые однокомнатные квартиры

Эксперты рынка недвижимости посоветовали продавать старые однокомнатные квартиры

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Эксперты рынка недвижимости советуют россиянам продавать старые однокомнатные квартиры, поскольку они теряют привлекательность для арендаторов. Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что решение о продаже жилья необходимо принимать с учетом жилищных условий, программы реновации и возможностей покупки другой квартиры.

По словам эксперта, старые квартиры в панельных домах постепенно уступают жилью в современных жилых комплексах. При этом продажа однокомнатной квартиры может лишить владельца возможности переселиться в новый дом по программе реновации. Поэтому перед сделкой важно оценить альтернативы и личные потребности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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