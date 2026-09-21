21 сентября, 07:30Общество
Эксперты рынка недвижимости посоветовали продавать старые однокомнатные квартиры
Эксперты рынка недвижимости советуют россиянам продавать старые однокомнатные квартиры, поскольку они теряют привлекательность для арендаторов. Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что решение о продаже жилья необходимо принимать с учетом жилищных условий, программы реновации и возможностей покупки другой квартиры.
По словам эксперта, старые квартиры в панельных домах постепенно уступают жилью в современных жилых комплексах. При этом продажа однокомнатной квартиры может лишить владельца возможности переселиться в новый дом по программе реновации. Поэтому перед сделкой важно оценить альтернативы и личные потребности.
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