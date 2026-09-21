Голосование на выборах в Госдуму девятого созыва завершилось в России

В России завершилось трехдневное голосование на выборах в Государственную думу девятого созыва. В ЦИК сообщили о рекордной явке, а в Общественной палате заявили о минимальном числе нарушений.

В Москве почти 3,5 миллиона человек проголосовали онлайн, что стало максимальным показателем для столицы.

Предварительные итоги показали, что пятипроцентный барьер преодолели пять партий. В их числе – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия". Окончательные результаты ЦИК подведет не раньше 25 сентября.

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