Всероссийский музей декоративного искусства отметил свое 45-летие

21 июля Всероссийский музей декоративного искусства с размахом отметил 45-летие. Праздник прошел в рамках фестиваля "Русский КоТ".

Гостей праздника ждала насыщенная программа с музыкой, танцами, театральными представлениями, экскурсиями и мастер-классами.

Центральным событием вечера стало выступление оперной дивы Хиблы Герзмавы в сопровождении Большого джазового оркестра Петра Востокова.

Какие уникальные экспонаты хранятся в музее? Как учреждение меняет подход к популяризации декоративного искусства? Как в этом помогают новейшие технологии? Какие масштабные проекты и выставки ждут посетителей в ближайшее время? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.