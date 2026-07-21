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21 июля, 22:45

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Всероссийский музей декоративного искусства отметил свое 45-летие

Всероссийский музей декоративного искусства отметил свое 45-летие

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21 июля Всероссийский музей декоративного искусства с размахом отметил 45-летие. Праздник прошел в рамках фестиваля "Русский КоТ".

Гостей праздника ждала насыщенная программа с музыкой, танцами, театральными представлениями, экскурсиями и мастер-классами.

Центральным событием вечера стало выступление оперной дивы Хиблы Герзмавы в сопровождении Большого джазового оркестра Петра Востокова.

Какие уникальные экспонаты хранятся в музее? Как учреждение меняет подход к популяризации декоративного искусства? Как в этом помогают новейшие технологии? Какие масштабные проекты и выставки ждут посетителей в ближайшее время? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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