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18 июля, 18:30

Культура

В Сокольниках представят новую программу "Цирковые дивертисменты"

В Сокольниках представят новую программу "Цирковые дивертисменты"

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В парке Сокольники на Фестивальной площади представят новую программу "Цирковые дивертисменты". В шоу задействованы более 70 артистов, которые являются звездами Большого московского цирка.

Зрители увидят акробатические номера, конное шоу, эквилибр, выступления хищников и балет. Для шоу подготовили свыше 17 тонн декораций и реквизита. Цирк в Сокольниках будет работать до 6 сентября 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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