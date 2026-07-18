В Сокольниках представят новую программу "Цирковые дивертисменты"

В парке Сокольники на Фестивальной площади представят новую программу "Цирковые дивертисменты". В шоу задействованы более 70 артистов, которые являются звездами Большого московского цирка.

Зрители увидят акробатические номера, конное шоу, эквилибр, выступления хищников и балет. Для шоу подготовили свыше 17 тонн декораций и реквизита. Цирк в Сокольниках будет работать до 6 сентября 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

