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21 июля, 14:15

Экономика

Новак сообщил о частичной стабилизации на топливном рынке

Новак сообщил о частичной стабилизации на топливном рынке

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Ситуация на топливном рынке частично стабилизировалась, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания правительства. Предпринятые меры дают результат, в ряде регионов уже снимают ограничения на отпуск бензина.

По словам Новака, во многих регионах фиксируется снижение очередей и увеличение количества работающих заправок. Однако в отдельных субъектах сохраняется напряженность, обсуждались вопросы наполнения этих регионов нефтепродуктами для полной стабилизации ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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