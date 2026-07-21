Новак сообщил о частичной стабилизации на топливном рынке

Ситуация на топливном рынке частично стабилизировалась, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания правительства. Предпринятые меры дают результат, в ряде регионов уже снимают ограничения на отпуск бензина.

По словам Новака, во многих регионах фиксируется снижение очередей и увеличение количества работающих заправок. Однако в отдельных субъектах сохраняется напряженность, обсуждались вопросы наполнения этих регионов нефтепродуктами для полной стабилизации ситуации.

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