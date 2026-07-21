21 июля, 13:30Транспорт
22 электробуса связали 5 районов Москвы
По столичным улицам будут курсировать еще 22 электробуса. Они вышли на маршруты, которые связали сразу 5 районов. Этот транспорт отличается не только повышенным уровнем комфорта поездок. Главное его преимущество в экологичности.
На каких именно новых маршрутах появились электробусы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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