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21 июля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 июля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 июля

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Наиболее плотное движение в Москве 21 июля наблюдается на Волоколамском, Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра. Об этом рассказала ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, на эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут дорожные работы на МКАД в районе Ярославского шоссе, а также погодные условия и аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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