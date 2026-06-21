Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 21 июня

Площадь пожара на юге столицы увеличилась до 300 квадратных метров. Выяснилось, что горит здание на улице Речников. Огонь уже охватил кровлю. Очевидцы сообщают о задымлении. На месте продолжают работать пожарные и спасатели. Они эвакуировали из здания более 100 человек.

Сергей Собянин заявил, что улицу Академика Королева соединят с Валаамской. По словам мэра, построят и реконструируют 7 километров дорог, включая 3 искусственных сооружения. Четырехполосный путепровод через железнодорожные пути МЦД-3 – основной элемент всего проекта.

Кроме того, синоптики сообщают, что под конец июня в Москве наступило лето. 21 июня температура воздуха в столице составила 25 градусов. Вместо дождей в городе выглянуло солнце. Однако, по прогнозам специалистов, теплая погода продержится недолго.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

