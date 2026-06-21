Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в Константиновке в ДНР

Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в жилой застройке Константиновки в ДНР. По данным Минобороны, за сутки под контроль российских военных перешли 94 здания.

Наземные группы работают малыми подразделениями, зачищая многоэтажки и частный сектор. Действия военных с воздуха прикрывают операторы беспилотников, которые контролируют обстановку и фиксируют результаты работы.

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