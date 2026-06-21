Япония повысила цены на въездные визы. Оформление документов подорожает в 5 раз. В Токио пояснили, что пересмотр тарифов связан с инфляцией и ослаблением иены. К тому же, стоимость оформления документов не менялась уже 50 лет.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) напомнили, что для граждан страны японская виза была и остается бесплатной. Единственный платеж для россиян – сбор визового центра в размере 970 рублей. При подаче документов напрямую через консульство не нужно оплачивать и этот взнос.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.