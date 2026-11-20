В Москве запустили аудиоэкскурсию на трамвайном диаметре Т1. Маршрут проходит от станции "Университет" до Метрогородка и охватывает 13 районов города.

Путь длиной 27 километров разделили на 5 тематических прогулок. Пассажиры смогут узнать, где москвичи встречали Юрия Гагарина, почему Бульварное кольцо называют подковой и где снимали сцену экзамена из фильма "Операция "Ы".

Чтобы послушать городские истории, достаточно отсканировать QR-код в салоне трамвая. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.