Проверить легальность такси в России можно будет с помощью мессенджера МАХ. В ноябре Минтранс запустит специальный чат-бот, который позволит получить информацию о машине по ее государственному номеру.

Для этого достаточно сфотографировать номер автомобиля и отправить снимок в чат-бот. Ответ поступит в течение 10 секунд. Сервис будет связан с информационно-аналитической системой "Такси", в которой зарегистрировано более 1,5 миллиона автомобилей во всех регионах страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.