20 ноября, 15:30Мэр Москвы
Собянин: завершена реставрация фасадов собора Богоявления Господня в Елохове
В Москве завершилась реставрация фасадов Кафедрального собора Богоявления Господня в Елохове. Работы продолжались два года. Их результаты осмотрел Сергей Собянин.
Были бережно расчищены белокаменные элементы и восстановлены деревянные двери с витражами. В порядок привели и позолоченные часы на колокольне, а купола вновь покрыли золотом. Общая площадь золочения превысила 800 квадратных метров.
Мэр отметил, что завершение работ совпало с 80-летием патриарха Кирилла, для которого Елоховский собор является главным храмом. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.