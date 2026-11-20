В Москве завершилась реставрация фасадов Кафедрального собора Богоявления Господня в Елохове. Работы продолжались два года. Их результаты осмотрел Сергей Собянин.

Были бережно расчищены белокаменные элементы и восстановлены деревянные двери с витражами. В порядок привели и позолоченные часы на колокольне, а купола вновь покрыли золотом. Общая площадь золочения превысила 800 квадратных метров.

Мэр отметил, что завершение работ совпало с 80-летием патриарха Кирилла, для которого Елоховский собор является главным храмом. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.