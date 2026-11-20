Большая очередь на открытие заведения блогера на Большой Никитской улице связана прежде всего с его популярностью и лояльностью аудитории, считает маркетолог Игорь Новиков.

По его словам, посетителей привлекает не столько уникальность меню или скидки, сколько возможность лично увидеть известного блогера. Эксперт отметил, что заведениям без популярного владельца гораздо сложнее привлечь такое количество гостей.

Около сотни человек выстроились в очередь на Большой Никитской, чтобы попасть в новое заведение. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.