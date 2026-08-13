Очередь образовалась у "Манежа" на открытии Московской недели интерьера и дизайна

Очередь образовалась у выставочного зала "Манеж" на открытии "Московской недели интерьера и дизайна". Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации.

Темой сезона стала "бесконечность цвета". В программе лекции об интерьерных трендах, функциональных домах и современных ремеслах. На мероприятии работают детские площадки, деловая программа включает насыщенные события.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.