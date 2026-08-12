12 августа, 12:00Культура
Спецпоказ фильма "Колобок" прошел в Москве
В Москве прошел спецпоказ нового фильма "Колобок" из вселенной "Последнего богатыря". Картина стала спин-оффом сказочной киновселенной и рассказывает о Колобке, который впервые выходит на первый план и решает изменить свою судьбу.
Фильм вышел в кинотеатрах 6 августа и уже за первый уикенд стал лидером российского кинопроката. В день премьеры картина заработала более 50 миллионов рублей, что стало рекордным результатом для летнего кинопроката этого года.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.