Московская школа № 1518 отмечает 90-летие. С юбилеем коллектив образовательного учреждения поздравил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Здание школы построили по проекту архитектора Аркадия Аркина. Во время Великой Отечественной войны здесь размещались военные учреждения, а в 1990-е годы открыли музей. В нем представлены документы, письма и фотографии военных лет, личные вещи ветеранов и другие памятные предметы.

Среди выпускников школы Военно-морского флота, которая располагалась в этом здании, был краснофлотец Георгий Юматов, впоследствии ставший народным артистом. Он сыграл главную роль в фильме "Офицеры", один из эпизодов которого снимали в школе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.