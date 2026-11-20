Минтранс РФ предложил ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности. Ведомство разработало проект изменений в правила дорожного движения. Таким образом, может появиться три новых дорожных знака: "Зона запрета движения СИМ", "Велопереезд" и "Велопешеходный переход".

Кроме того, по новым правилам, управлять электросамокатами и другими подобными средствами смогут только лица не моложе 16 лет.

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