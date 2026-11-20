С 20 ноября российские студенты могут подтверждать личность на онлайн-занятиях и экзаменах через мессенджер MAX. Для этого нужно предъявить электронный студенческий билет или паспорт через приложение. Также подтвердить личность можно с помощью портала "Госуслуги" и биометрии.

Как считают в Госдуме, нововведение упростит дистанционное обучение и сократит формальности. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.