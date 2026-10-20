20 октября, 06:15Безопасность
В МВД предупредили о новой схеме обмана с розыгрышами в Telegram
В МВД предупредили о мошеннической схеме с розыгрышами в Telegram. Злоумышленники создают каналы с названиями "Добро начинается сегодня" и обещают пользователям крупные выигрыши.
Для подтверждения они просят перевести 1 000 рублей. Затем сообщают об увеличении суммы приза и требуют заплатить налог. Так 19-летняя москвичка перевела мошенникам 230 тысяч рублей.
Эксперты напоминают, что за получение выигрыша в честных розыгрышах платить не нужно. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.