В МВД предупредили о новой схеме обмана с розыгрышами в Telegram

В МВД предупредили о мошеннической схеме с розыгрышами в Telegram. Злоумышленники создают каналы с названиями "Добро начинается сегодня" и обещают пользователям крупные выигрыши.

Для подтверждения они просят перевести 1 000 рублей. Затем сообщают об увеличении суммы приза и требуют заплатить налог. Так 19-летняя москвичка перевела мошенникам 230 тысяч рублей.

Эксперты напоминают, что за получение выигрыша в честных розыгрышах платить не нужно. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.