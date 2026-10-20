Москвичка потеряла квартиру после обращения за рефинансированием долга

Жительница Москвы потеряла квартиру после обращения в фирму, которая предложила ей рефинансировать долг в 4,5 миллиона рублей. Летом 2021 года Елена Быковская лишилась работы и не смогла выплачивать кредит.

По версии потерпевшей стороны, мошенники погасили ее прежний долг, сняли обременение с недвижимости и убедили подписать договор о продаже квартиры. Деньги за нее женщина не получила. В ходе расследования выяснилось, что фирма использовала базу данных заемщиков с финансовыми проблемами.

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