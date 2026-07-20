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20 июля, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости социального блока Москвы

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Новую набережную построили между Шелепихинским и Белорусским мостами, сообщил Сергей Собянин. Променад длиной 825 метров – часть масштабного благоустройства большого участка правого берега Москвы-реки. Специалисты обустроили 1,9 километра пешеходных и велосипедных дорожек, оборудовали детскую и спортивную площадки.

"За 6 месяцев в городе появилось свыше 6,6 миллиона квадратных метров различных объектов. В частности, за первые полгода в Москве возвели около 258 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры – это образовательные, медицинские, культурные и спортивные объекты. Новые школы, детские сады и образовательные комплексы рассчитаны на более чем 2 тысячи воспитанников и более чем 3,5 тысячи учеников", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Четыре объекта культуры возвели в ТиНАО за счет города с 2024 года. Жители получили современные объекты для творчества и отдыха.

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