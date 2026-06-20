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Новости

20 июня, 19:30

Происшествия

В Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ

В Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ

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В Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра. Он вошел в здание через помещение пункта быстрого питания, которое не оборудовано металлоискателем. Злоумышленник ранил несколько человек. По предварительным данным, скончалась одна женщина.

В Белгородской области три человека пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины. В частности, в поселке Ракитное мужчина получил минно-взрывную травму, после оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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