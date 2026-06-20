Российские подразделения освободили пять населенных пунктов в ДНР

Российские подразделения за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР. Все они расположены в районе Краматорско Славянской агломерации, которая считается одним из крупнейших укрепленных районов ВСУ в Донбассе.

По оценкам военных экспертов, российские силы продолжают продвижение сразу на нескольких участках фронта, формируя плацдармы для дальнейших действий в районах Константиновки и Красного Лимана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.