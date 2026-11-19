Ответ России на удары по Крымскому мосту будет более болезненным для Киева. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС.

Президент подчеркнул, что мост является исключительно мирным объектом. По его словам, через него не перевозят военную технику и боеприпасы.

Автомобильная часть моста получила серьезные повреждения, железнодорожная уже восстановлена. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.