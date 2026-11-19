19 ноября, 16:15Политика
Путин заявил, что ответ России на удары по Крымскому мосту будет более болезненным
Ответ России на удары по Крымскому мосту будет более болезненным для Киева. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС.
Президент подчеркнул, что мост является исключительно мирным объектом. По его словам, через него не перевозят военную технику и боеприпасы.
Автомобильная часть моста получила серьезные повреждения, железнодорожная уже восстановлена. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.