19 ноября, 16:15Транспорт
Первый поезд для ВСМ Москва – Санкт-Петербург соберут до конца года
Первый поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург соберут до конца года. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров.
По его словам, состав готов на 96%. Испытания поездов начнутся в следующем году.
В свою очередь, вице-премьер Андрей Никитин отметил, что первая линия ВСМ станет началом развития высокоскоростных магистралей. Предстоит построить 679 километров новой инфраструктуры. Над проектом работают более 30 тысяч специалистов и 150 отечественных компаний.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.