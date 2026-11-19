Первый поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург соберут до конца года. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров.

По его словам, состав готов на 96%. Испытания поездов начнутся в следующем году.

В свою очередь, вице-премьер Андрей Никитин отметил, что первая линия ВСМ станет началом развития высокоскоростных магистралей. Предстоит построить 679 километров новой инфраструктуры. Над проектом работают более 30 тысяч специалистов и 150 отечественных компаний.

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