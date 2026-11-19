В столице впервые пройдет фестиваль "Московский Мороз-Фест". В столичную усадьбу Деда Мороза 21 и 22 ноября приедут зимние волшебники из разных регионов России, в том числе Якутии, Карелии, Татарстана и Ямала. Они представят национальные костюмы, музыку и старинные традиции своих краев.

Гостей фестиваля ждут знакомства с региональной культурой, выступления творческих коллективов и интерактивная праздничная программа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.