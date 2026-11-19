19 ноября, 15:00Туризм
Москва ожидает повышенного турпотока из российских регионов на Новый год
Москва готовится к повышенному туристическому спросу в новогодние праздники. По оценке Российского союза туриндустрии, за каникулы столицу посетят не менее 12 миллионов туристов из других регионов России.
Кроме того, Москва примет более 1,5 миллиона иностранных туристов. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что 60% иностранных туристов, приезжающих в Россию, выбирают столицу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.