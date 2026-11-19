Москва готовится к повышенному туристическому спросу в новогодние праздники. По оценке Российского союза туриндустрии, за каникулы столицу посетят не менее 12 миллионов туристов из других регионов России.

Кроме того, Москва примет более 1,5 миллиона иностранных туристов. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что 60% иностранных туристов, приезжающих в Россию, выбирают столицу.

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