19 ноября, 11:30Экономика
Сергунина рассказала о популярных в Китае товарах московских экспортеров
Китай входит в тройку стран – лидеров по экспорту столичной продукции, сообщила заммэра Наталья Сергунина. За пять лет объем поддержанного городом экспорта в КНР достиг почти 32 миллиардов рублей.
Около 70% приходится на пищевую промышленность: сладости, напитки и продукты для здорового питания. Благодаря Московскому экспортному центру было подписано около 630 контрактов.
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