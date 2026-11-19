Китай входит в тройку стран – лидеров по экспорту столичной продукции, сообщила заммэра Наталья Сергунина. За пять лет объем поддержанного городом экспорта в КНР достиг почти 32 миллиардов рублей.

Около 70% приходится на пищевую промышленность: сладости, напитки и продукты для здорового питания. Благодаря Московскому экспортному центру было подписано около 630 контрактов.

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