Государственная дума приняла в первом чтении поправки о повышении штрафов за слишком шумные автомобили и мотоциклы. Размер взыскания предлагают увеличить с 500 рублей до 4–5 тысяч. Такие же меры хотят ввести за превышение норм выхлопных газов.

Для должностных лиц, которые выпустили на дорогу автомобили с нарушениями, штраф может составить до 10 тысяч рублей. При этом порядок выявления нарушителей пока не определен. Как сообщают СМИ, утвержденной процедуры замера уровня шума на дорогах и сертифицированного оборудования для этого до сих пор нет.

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