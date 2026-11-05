Количество участников протестов во Франции достигло 600 тыс человек

Количество участников протестов во Франции, предварительно, достигло 600 тысяч человек. Об этом сообщили в МВД страны.

Ситуация становится более напряженной, а протесты охватывают все больше городов. В Париже демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией.

В Лионе правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. Массовые волнения начались еще в середине сентября. Тогда на улицы вышли старшеклассники, недовольные условиями обучения. Позже к ним присоединились другие группы населения. Теперь жители выступают против планов правительства сократить социальные расходы и требуют повышения зарплат.

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