Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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03 ноября, 08:00

Политика

Эксперт прокомментировал протесты в Европе

Эксперт прокомментировал протесты в Европе

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Лантратова назвала гуманитарную миссию в Алешках успешной

В Алешках Херсонской области завершился режим тишины

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В Алешки привезли гуманитарную помощь из Москвы

Протестная волна, которая началась во Франции, накрывает практически всю Европу. Беспорядки прокомментировал эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Максим Зиновин.

По словам эксперта, инфляция растет, идет стагнация реальных доходов у населения многих европейских стран. Ошибки допускает государство, а расплачиваться за них приходится обычному гражданину Германии или Франции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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