Эксперт прокомментировал протесты в Европе

Протестная волна, которая началась во Франции, накрывает практически всю Европу. Беспорядки прокомментировал эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Максим Зиновин.

По словам эксперта, инфляция растет, идет стагнация реальных доходов у населения многих европейских стран. Ошибки допускает государство, а расплачиваться за них приходится обычному гражданину Германии или Франции.

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