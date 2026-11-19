Александра Игнатова (Трусова) заняла второе место на этапе Гран-при США по фигурному катанию, уступив японке Ами Накаи почти 23 балла по сумме двух программ. Результаты судейства вызвали споры среди болельщиков и специалистов.

За произвольную программу российская фигуристка получила 139,66 балла. Неделей ранее за тот же набор прыжков на этапе в Китае ей начислили значительно больше баллов. В США техническая бригада зафиксировала недокруты на трех прыжках.

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