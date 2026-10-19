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19 октября, 18:30

Происшествия

Прокуратура Москвы напомнила об опасности открытых окон для детей

Прокуратура Москвы напомнила об опасности открытых окон для детей

Прокуратура взяла на контроль происшествие с выпавшим из окна ребенком в Некрасовке

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Прокуратура Москвы напомнила родителям о необходимости следить за детьми в помещениях с открытыми окнами. В ведомстве также предупредили, что москитные сетки не защищают от падения, а мебель рядом с окнами может помочь ребенку забраться на подоконник.

В Некрасовке на улице 2-й Вольской прохожие поймали маленького мальчика, выпавшего из окна многоэтажного дома. На месте работали скорая помощь и полиция. Происшествие взяла на контроль прокуратура Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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