Прокуратура Москвы напомнила об опасности открытых окон для детей

Прокуратура Москвы напомнила родителям о необходимости следить за детьми в помещениях с открытыми окнами. В ведомстве также предупредили, что москитные сетки не защищают от падения, а мебель рядом с окнами может помочь ребенку забраться на подоконник.

В Некрасовке на улице 2-й Вольской прохожие поймали маленького мальчика, выпавшего из окна многоэтажного дома. На месте работали скорая помощь и полиция. Происшествие взяла на контроль прокуратура Москвы.

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