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19 октября, 11:15

Политика

Мишустин предложил кадровые перестановки в правительстве

Мишустин предложил кадровые перестановки в правительстве

Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в кабмине

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Министра финансов Антона Силуанова предложили назначить вице-премьером с сохранением его нынешней должности. Кандидатуру внесли на утверждение Государственной думы в рамках кадровых перестановок в правительстве, предложения по которым председатель правительства России Михаил Мишустин обсудил с Владимиром Путиным.

Главой Минтранса может стать руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, а действующего министра транспорта Андрея Никитина предложили назначить вице-премьером, курирующим в том числе развитие транспортного комплекса. Руководителем аппарата правительства может стать первый замминистра финансов Ирина Окладникова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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