Мишустин предложил кадровые перестановки в правительстве

Министра финансов Антона Силуанова предложили назначить вице-премьером с сохранением его нынешней должности. Кандидатуру внесли на утверждение Государственной думы в рамках кадровых перестановок в правительстве, предложения по которым председатель правительства России Михаил Мишустин обсудил с Владимиром Путиным.

Главой Минтранса может стать руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, а действующего министра транспорта Андрея Никитина предложили назначить вице-премьером, курирующим в том числе развитие транспортного комплекса. Руководителем аппарата правительства может стать первый замминистра финансов Ирина Окладникова.

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