Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 07:45

Общество

Студенты столичных колледжей могут стать амбассадорами проекта "Молодежь Москвы"

Студенты столичных колледжей могут стать амбассадорами проекта "Молодежь Москвы"

В российских школах могут на час сдвинуть начало уроков

В России вводят точечные ограничения в школах и детсадах из-за ОРВИ

Отчисленным студентам могут запретить поступать в тот же вуз в течение пяти лет

В дне открытых дверей проекта "Профессионалитет" приняли участие 55 столичных колледжей

День открытых дверей проекта "Профессионалитет" стартовал в Москве

Собянин сообщил об участии 500 тыс школьников в первом этапе Всероссийской олимпиады

Фестиваль обучения пройдет в центре "Профессии будущего" в Печатниках

В Общественной палате предложили начинать уроки в школах с 09:00

Онлайн-школы могут подменять выбранных репетиторов после оплаты занятий

Студентов столичных колледжей приглашают стать амбассадорами проекта "Молодежь Москвы". Кандидатам предстоит пройти очное собеседование, на котором нужно рассказать о себе, своих интересах и мотивации.

Проект направлен на развитие карьеры, личностный рост и расширение профессиональных навыков молодежи. Участники смогут создавать команды единомышленников в своих учебных заведениях и участвовать в жизни города.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика