Студенты столичных колледжей могут стать амбассадорами проекта "Молодежь Москвы"

Студентов столичных колледжей приглашают стать амбассадорами проекта "Молодежь Москвы". Кандидатам предстоит пройти очное собеседование, на котором нужно рассказать о себе, своих интересах и мотивации.

Проект направлен на развитие карьеры, личностный рост и расширение профессиональных навыков молодежи. Участники смогут создавать команды единомышленников в своих учебных заведениях и участвовать в жизни города.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.