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19 октября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Деньги 24": тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 20–25%

Большинство курьеров в Москве заранее сдали тест на знание ПДД

Аэропорт Шереметьево обслужил 180 рейсов с начала суток

Москвичи могут проехаться по самому осеннему трамвайному маршруту № 25

Поездки на регулярных речных электросудах стали дешевле в Москве

Москвичам рассказали о трамвайном маршруте с живописными видами

"Деньги 24": страховые компании попросили ЦБ расширить тарифный коридор по ОСАГО на 20–25%

Оплата по биометрии появится на МЦД-3 до конца года

Цветную разметку в Москве будут тестировать в течение года

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На 25 маршрутах Службой управления наземным транспортом увеличено количество рейсов. Также благодаря сотрудникам Организатора перевозок автобусов стало больше, а интервалы в часы пик сократились. За 3 месяца для удобства пассажиров ввели 31 новую остановку и перенесли еще 30.

"По поручению Сергея Собянин мы продолжаем снижать аварийность на дорогах в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года. Дорожные камеры ЦОДД с помощью нейросетей распознают 67 видов нарушений, в том числе со стороны пользователей СИМ. Уже 1 146 действующих комплексов фотовидеофиксации ЦОДД сегодня настроены в том числе на выявление нарушений со стороны пользователей СИМ", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Эксплуатационная площадка "Пресня" теперь обслуживает только экологичный транспорт. На площадке установили 10 ультрабыстрых зарядных станций для самых современных электробусов российского производства.

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