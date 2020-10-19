Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На 25 маршрутах Службой управления наземным транспортом увеличено количество рейсов. Также благодаря сотрудникам Организатора перевозок автобусов стало больше, а интервалы в часы пик сократились. За 3 месяца для удобства пассажиров ввели 31 новую остановку и перенесли еще 30.

"По поручению Сергея Собянин мы продолжаем снижать аварийность на дорогах в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года. Дорожные камеры ЦОДД с помощью нейросетей распознают 67 видов нарушений, в том числе со стороны пользователей СИМ. Уже 1 146 действующих комплексов фотовидеофиксации ЦОДД сегодня настроены в том числе на выявление нарушений со стороны пользователей СИМ", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Эксплуатационная площадка "Пресня" теперь обслуживает только экологичный транспорт. На площадке установили 10 ультрабыстрых зарядных станций для самых современных электробусов российского производства.