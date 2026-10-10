Москвичей пригласили рассказать о любимых местах для осенних прогулок

Самые живописные маршруты для осенних прогулок выберут москвичи в проекте "Активный гражданин". Голосование в проекте началось.

Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, в опросе представили 10 маршрутов, дополненных аудиогидами. Среди них – семейная прогулка вдоль Яузы, знакомство с парком “Царицыно”, путешествие по северной части Москвы. Эти и другие маршруты подобраны сервисом Russpass. Москвичам нужно отметить до трех понравившихся вариантов или предложить свой.

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