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19 сентября, 18:15

Происшествия

Убивший участницу "Миссис Россия – Вселенная" признал вину на допросе

Убивший участницу "Миссис Россия – Вселенная" признал вину на допросе

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"Московский патруль": полиция задержала обвиняемого в убийстве участницы конкурса красоты

Обвиняемый в убийстве модели и участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" в Одинцове Московской области признал вину на допросе в Следственном комитете. После совершенного преступления мужчина пытался скрыться в Турции. Его задержали по запросу российской полиции и накануне экстрадировали на родину.

По данным следствия, семья женщины заявила о ее пропаже в июле. Во время поисковых работ были обнаружены фрагменты тела, которые убийца вывез в лес перед тем, как выехать за границу. Погибшая девушка и обвиняемый были хорошо знакомы и долгое время жили вместе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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