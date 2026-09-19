Убивший участницу "Миссис Россия – Вселенная" признал вину на допросе

Обвиняемый в убийстве модели и участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" в Одинцове Московской области признал вину на допросе в Следственном комитете. После совершенного преступления мужчина пытался скрыться в Турции. Его задержали по запросу российской полиции и накануне экстрадировали на родину.

По данным следствия, семья женщины заявила о ее пропаже в июле. Во время поисковых работ были обнаружены фрагменты тела, которые убийца вывез в лес перед тем, как выехать за границу. Погибшая девушка и обвиняемый были хорошо знакомы и долгое время жили вместе.

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