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19 августа, 16:15

Экономика

Путин назвал экономическую динамику в России скромной, но позитивной

Путин назвал экономическую динамику в России скромной, но позитивной

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Прирост ВВП России в этом году находится на уровне около 1%. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент, ссылаясь на статистические данные, оценил динамику экономического развития как скромную, но позитивную. Он также подчеркнул, что критических последствий от атак на инфраструктуру страны нет, не было и быть не может, однако вред они наносят. В связи с этим глава государства поручил правительству принять программу по восстановлению поврежденных логистических центров и складов.

Кроме того, Владимир Путин говорил о применении современных технологий в социальной сфере и назвал Москву наиболее ярким примером.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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