19 августа, 15:15Город
Около 40 млрд киловатт-час электроэнергии расходует Москва в год
В год столица расходует около 40 миллиардов киловатт-час электроэнергии. Согласно данным департамента экономической политики и развития и Аналитического центра Москвы, баланс распределяют следующим образом: почти 60% уходит на коммерческий сектор, сферу услуг и центры обработки данных.
При этом на долю жителей приходится около 30%. На третьем месте находятся промышленные предприятия.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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