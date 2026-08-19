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19 августа, 15:15

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Около 40 млрд киловатт-час электроэнергии расходует Москва в год

Около 40 млрд киловатт-час электроэнергии расходует Москва в год

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В год столица расходует около 40 миллиардов киловатт-час электроэнергии. Согласно данным департамента экономической политики и развития и Аналитического центра Москвы, баланс распределяют следующим образом: почти 60% уходит на коммерческий сектор, сферу услуг и центры обработки данных.

При этом на долю жителей приходится около 30%. На третьем месте находятся промышленные предприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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