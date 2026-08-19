Столичные полицейские пресекли незаконный оборот золота и серебра

Столичные полицейские совместно с коллегами из ФСБ задержали участников организованной группы, которых подозревают в незаконном обороте золота, серебра и палладия.

По данным следствия, они закупали радиоэлектронный лом, затем доставали детали, содержащие драгоценные металлы, и отправляли в Свердловскую область. Там в кустарной лаборатории переплавляли и доводили до качества 999-й пробы. После этого драгметаллы возвращали в Москву и продавали. У четверых подозреваемых нашли более 5 килограммов благородных металлов общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей.

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